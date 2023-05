Ciclista muore contro un furgone Ragazzino si schianta con lo scooter

Bilancio tragico ieri lungo le strade dell’eugubino-gualdese. Mortale investimento all’altezza di San Pellegrino, lungo la provinciale per Gualdo Tadino, vittima un cicloturista quarantunenne residente nella zona di Valfabbrica. Poi scontro tra una mini moto da cross condotta da un quattordicenne e una macchina, sulla vecchia Pian d’Assino, all’altezza di Mocaiana. Il ragazzino è stato ricoverato al Santa Maria della Misericordia di Perugia in prognosi riservata, ma sembra non in pericolo di vita. Questa la cronaca di una giornata davvero difficile. Nell’investimento mortale, accaduto intorno alle 17.30, stando alle prime ricostruzioni, sono rimasti coinvolti il cicloturista, che pedalava in direzione di Gualdo Tadino, e un furgoncino che, proveniente dalla direzione opposta, stava imboccando il bivio per l’abitato di San Pellegrino. In seguito all’urto il quarantunenne di Valfabbrica veniva sbalzato di sella, volava sopra il furgoncino stesso ricadendo a ridosso di una utilitaria che seguiva, estranea ovviamente all’episodio.

Immediati i soccorsi, ma la situazione è apparsa subito drammatica. Sul posto pattuglie dei carabinieri di Sigillo e Fossato e una ambulanza del 118; è stato chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Tutto inutile purtroppo nonostante i tentativi di rianimazione . Avviate le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica del mortale sinistro.

L’altro incidente è accaduto intorno alle ore 16.30 a Mocaiana. Un quattordicenne in sella ad una mini moto da cross stava esercitandosi sul piazzale di casa, quando per cause in corso di accertamento, ma forse per un incidente meccanico, ha perduto il controllo della due ruote finendo sulla statale proprio nel momento in cui stava arrivando una utilitaria condotta da una 39enne eugubina, che nulla ha potuto per evitare lo scontro. Rapidi i soccorsi compreso quello dell’elicottero con il quale il ragazzino è stato trasferito al Santa Maria della Misericordia dove, come detto, è stato ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. La Polizia Locale ha avviato le indagini per far luce sulla dinamica del sinistro. Illesa la conducente dell’utilitaria.