Ciancabilla segretario. Fit-Cisl regionale

FOLIGNO Fabio Ciancabilla (foto) è il nuovo segretario generale della Fit-Cisl Umbria. Ciancabilla, che prende il posto di Gianluca Giorgi, è stato eletto a conclusione del Consiglio generale del sindacato alla presenza di rappresentanti della segreteria nazionale Trasporti, Salvatore Pellecchia, Monica Mascia e Gaetano Riccio. Fabio Ciancabilla, dipendente Trenitalia, ha iniziato il suo percorso sindacale nel 1998 con l’elezione nelle Rsu delle Officine manutenzioni Cicliche di Foligno per poi passare nel 2012 alla segreteria regionale della Fit-Cisl con l’incarico di segretario amministrativo. Il neosegretario sarà affiancato in segreteria generale da Pasquale Qualatrucci e Sara Claudiani. Gianluca Giorgi lascia l’incarico dopo 12 anni. Il Consigligenerale ha anche salutato Giovanni Martifagni, che dopo un impegno sindacale trentennale e da qualche giorno in pensione, lascia la segreteria regionale.