’Ciak si gira!’, cinema e hip hop con i Due Mondi

Gran fermento per il Festival dei Due Mondi che rinnova il tradizionale appuntamento che la Fondazione organizza a Spoleto in occasione delle festività natalizie, nel segno della continuità e del legame sempre più stretto con la città e il territorio. Sono già aperte le prevendite (sul circuito VivaTicket) dello spettacolo “Ciak si gira!“ (nella foto) che la Pockemon Crew, una delle compagnie hip hop più premiate al mondo, porta in scena martedì 10 dicembre alle 20.30 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti. Lo spettacolo è un appassionato omaggio al cinema musicale degli anni Trenta e Quaranta, tra frenesia, poesia e passione. Con l’energia travolgente che li contraddistingue, i danzatori guidati da Riyad Fghani fondono la danza hip hop con la magia della golden age hollywoodiana, ispirati da miti come Fred Astaire e Gene Kelly: con la scenografia di Riyad Fghani e la musica di Alexis Roure “Psykot“, i virtuosi danzatori irrompono nelle atmosfere in bianco e nero delle commedie musicali americane e trasportano il pubbloco attraverso i film musicali di Fred Astaire, Gene Kelly, Vincent Minelli e Stanly Donen. Lo spettacolo è anche un omaggio della città d’origine degli autori, Lione, dove nel 1895 è nato il cinema dei Fratelli Lumière.

In occasione delle festività natalizie, il Festival dei Due Mondi di Spoleto presenta l’esclusiva Festival Christmas Card che consente di acquistare, al prezzo speciale di 50 euro, due biglietti a scelta per gli spettacoli della prossima edizione. Tutte le informazioni sul sito www.festivaldispoleto.com.