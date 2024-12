Ci sono i bandi per due tirocini. Ecco come fare

Il Comune, con Arpal Umbria, comunica che è possibile presentare la candidatura per due tirocini: uno per la posizione di addetto al front-office, l’altro come tecnico di biblioteca. I maggiorenni che vogliono candidarsi devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore ed essere disoccupati iscritti ad uno dei Centri per l’impiego dell’Umbria. Gli aspiranti tirocinanti possono accedere al link sul sito Arpal Umbria, entro il 30 dicembre, autenticandosi tramite credenziali Spid di secondo livello. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet del Comune di Gualdo Tadino (www.tadino.it), o accedere al sito di Arpal Umbria, o contattare gli Ufficio del Comune ai numeri 075 9150265 e 075 9150259.