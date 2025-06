Chroma Le stelle della musica all’Umbriafiere

Grandi nomi della scena musicale nazionale, le realtà più interessanti del panorama umbro e un ricco cartellone di attività collaterali scandito da workshop, street art, performance e installazioni artistiche. E’ tutto pronto per l’ottava edizione del “Chroma Festival“ in scena da giovedì 5 a domenica sul palco allestito all’esterno dell’Umbrafiere. Il festival è diventato rapidamente un riferimento per il circuito nazionale, per la sua capacità di creare un punto d’incontro tra musica di qualità (con il meglio dell’offerta contemporanea) e attività d’intrattenimento per tutti.

Il cartellone. Si comincia giovedì con l’atteso ritorno di Franco 126 (foto sopra) dopo quattro anni dall’ultimo album solista. Il talentuoso cantautore romano, inizierà il suo attesissimo tour estivo proprio dal Centro fieristico di Bastia. In apertura sono previsti: Siso, Minimal, Spear. Venerdì toccherà invece ai Post Nebbia, band veneta rivelazione dell’alternative rock con un sound visionario di forte impatto. Insieme a loro, sul palco principale, ci sarà - direttamente da Perugia – la potenza rock degli Elephant Brain, insieme agli Aurevoir Sofia del Sziget, uno dei festival più grandi d’Europa, che conferma così la sua collaborazione con il Chroma. Attesi anche Fottuta Band e Sylvie.

Sabato sarà ospite un veterano della cultura hip hop italiana: DJ Shocca, uno dei più influenti e stimati producer, che salirà sul palco del Chroma con Tormento, Ensi, Nerone, Ghemon e Madbuddy, rapper che hanno letteralmente costruito il rap nazionale. Prima di DJ Shocca e dei suoi super ospiti, si esibiranno i gemelli friulani del reggae Mellow Mood ma anche il perugino Fuckpietro, uscito di recente con l’album “Nuova pace” e ospiti speciali come Lauryyn, Roy Zen, Michael Sorriso, Chyky, Faax, Unblasfemo, ggiovanni, ma anche a Conse e Kiko.

La serata finale, a ingresso gratuito, avrà come protagonisti i Calibro 35 (foto sotto), punto di riferimento della scena nazionale ed internazionale tra atmosfere urban anni ’80 e scenari di un cinema italiano poliziesco che ha fatto la storia. Prima di loro, l’ex cantante dei Marta sui Tubi, Giovanni Gulino in un “secolo di canzoni italiane”, con Fabrizio Mocata e Francesco Sciacca. Ad aprire l’ultima serata del festival, Meriots e Boogaloo. Tutte le quattro giornate prevedono anche aftershow a prezzo ridotto coi migliori collettivi musicali del territorio regionale: Size (5 giugno), Friday I’m in Rock (6 giugno), Bounce (7 giugno), Rollover (8 giugno).

I biglietti sono disponibili su Ticketmaster.it, compreso l’abbonamento per tre giorni, da giovedì a sabato, mentre domenica 8 l’ingresso è gratuito.

Sofia Coletti