Chiusure al traffico, occhio ai divieti Non solo nel centro di Assisi ma anche a S. Maria degli Angeli

Piazza del Comune e Corso Mazzini chiusi al traffico ad Assisi in occasione delle festività pasquali, e viabilità regolamentata: si punta a gestire al meglio l’ afflusso di visitatori e turisti previsto nonostante il tempo incerto.

I provvedimenti, disposti con ordinanze del comando della Polizia locale e condivisi con Confcommercio e Federalberghi, sono in vigore da ieri sino a domani e riguarderanno non solo il centro storico ma anche Santa Maria degli Angeli.

Nella cittadina della Porziuncola il transito è vietato in alcune fasce orarie in via Patrono d’Italia, nei pressi della Basilica. In Piazza del Comune la circolazione sarà interdetta per tutti i veicoli, dalle ore 10 alle 23, eccetto mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine e del servizio pubblico di trasporto.

Su tutta la piazza è inoltre istituito il divieto di sosta h24. Divieto di circolazione e sosta anche in Corso Mazzini, dalle 10 alle 23, per tutti i veicoli eccetto residenti nello stesso Corso Mazzini e via San Gabriele dell’Addolorata, piazza Chiesa Nuova, piazza del Comune, via San Rufino, vicolo della Fortezza, turisti con prenotazione alberghiera diretti ad alberghi e titolari di particolari autorizzazioni.

In via Santa Agnese, previsto il senso unico discendente per tutti i veicoli, dalle 10 alle 23. Anche a Santa Maria degli Angeli, in via Patrono d’Italia, circolazione vietata sabato 8 aprile (dalle 16 alle 23), domenica 9 (dalle 10 alle 23) e lunedì 10 (dalle 10 alle 18) e divieto di transito e sosta anche in tratti di via Becchetti e in via De Gasperi dalle ore 8 alle 1 del giorno successivo.

All’interno della zona a traffico limitato di Assisi, dalle 10 alle 20, è disposto il divieto di circolazione e sosta per tutti i veicoli, eccetto residenti, diretti nelle farmacie, turisti con prenotazione alberghiera diretti nelle strutture, mezzi pubblici, servizio raccolta rifiuti, motocicli e titolari di particolari autorizzazioni.

Sino a domani, infine, Santa Maria degli Angeli, presso il Teatro Lyrick e in via Padre Ulisse Cascianelli, sono state attivate due aree straordinarie per la sosta delle auto, con servizio di navetta gratuito per il centro storico: è possibile lasciare l’autovettura al costo giornaliero di 9 euro e raggiungere il centro di Assisi con apposita navetta ogni trenta minuti. Si tratta di un servizio dedicato, in particolare, a quanti visitano la città per una sola giornata.