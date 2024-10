Chiude l’alimentari . Al posto di Brecchia i titolari di un Kebab

In via Bartolo, in quella che negli anni ’80-’90 era una delle strade più vivaci dell’acropoli, dal punto di vista dell’offerta commerciale, si abbassa un’altra storica saracinesca: quella dell’alimentari-tavola calda Brecchia. Adelmo, il fondatore, è ormai giunto all’età della pensione e la moglie che lo seguiva nella tavola calda è stanca di stare dietro ai fornelli. Il figlio Daniele, senza più l’aiuto dei genitori, preferisce chiudere. A rilevare l’attività, dove apriranno in primavera un locale-bar, i gestori del vicino ZaZa Kebab (nella foto con Daniele).