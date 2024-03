Chiude il suo negozio e dona tutto agli anziani

CITTÀ DI CASTELLO – Anziani e solidarietà, si stringe sempre più il legame tra la città e la ’Muzi Betti’. Due belle storie di vita quotidiana e beneficienza legano in questi giorni la residenza per anziani con i tifernati. La titolare del negozio "Venere segreti di bellezza", Angelina Hasmik, situato a Città Di Castello, dopo anni di attività ha chiuso il negozio e ha donato tutti i prodotti rimanenti alla struttura tifernate. Colori per capelli, smalti fermagli, cosmetici, profumi regalando con questi prodotti anche un momento di spensieratezza agli ospiti per prendersi cura della propria persona in modo totalmente gratuito.

Un’altra tifernate, la signora Assunta Fiorucci in seguito alla visita alla Muzi Betti ha deciso, in memoria del marito Mario Carubini venuto a mancare di recente, di donare una somma importante in denaro, per l’acquisto di dispositivi e attrezzature per migliorare la qualità e la permanenza degli ospiti nella struttura.

Il presidente della struttura per anziani Annalisa Lelli, esprime in una nota pubblica "la sua più sincera gratitudine per il contributo di Angelina e di Assunta perché servirà a rendere migliore la quotidianità degli ospiti. Anche il sindaco Luca Secondi e l’assessore alle politiche sociali Benedetta Calagreti hanno messo in evidenza il grande valore umano e sociale rappresentato da queste due belle notizie, le ultime in ordine di tempo che vedono la Muzi Betti teatro di veri e propri gesti spontanei di solidarietà che ci rendono orgogliosi".

Una realtà, quella della Muzi Betti, che è sempre più al centro di attività di solidarietà e donazioni nel territorio di Città di Castello.