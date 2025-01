Chirurgia implantare robotica. Un perugino nel progetto di ricerca

C’è anche il perugino Guido Galletti, nel progetto di ricerca della New York University sulla chirurgia implantare robotica. Il professionista insegna al Dipartimento di Chirurgia orale e maxillo-facciale del College of Dentistry della prestigiosa New York University ed è direttore di un programma di formazione per studenti internazionali sempre nella stessa Università. Il professor Galletti vive a Perugia, dove esercita la professione nello studio dentistico di famiglia; a New York svolge attività di docenza e ricerca ed è impegnato in un innovativo progetto volto a rivoluzionare l’implantologia dentale attraverso l’uso della robotica e dell’intelligenza artificiale con il supporto del sistema robotico Yomi®, primo dispositivo approvato dalla Food and Drug Administration per interventi di implantologia. Il progetto punta a integrare la robotica e l’intelligenza artificiale per ottimizzare precisione, predicibilità e minimizzare l’invasività delle procedure. "Per me dice Galletti – è una grande responsabilità rappresentare Perugia e portare con me la passione e l’eccellenza che questa città incarna".