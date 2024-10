Chiesa della Visitazione. Al via il recupero post sisma

CASCIA - Dopo otto anni iniziano i lavori per il recupero della Chiesa di Santa Maria della Visitazione, devastata dal sisma. "È un’emozione vedere finalmente i muratori lavorare all’interno di uno dei luoghi simbolo di Cascia – ha affermato il sindaco di Cascia, Mario De Carolis, in occasione dell’inaugurazione del cantiere – un simbolo chiuso dal 30 ottobre 2016 dopo la scossa di magnitudo 6.5 che ha messo in ginocchio il Centro Italia". Il progetto, finanziato con un contributo di 3,9 milioni di euro, concesso con decreto del commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, prevede un intervento complesso e articolato. I lavori, che dureranno 742 giorni, mirano a ridurre la vulnerabilità sismica della chiesa, intervenendo sul consolidamento della struttura, il ripristino delle lesioni e l’inserimento di catene e micropali per garantire una maggiore sicurezza. Durante la presentazione dell’opera si è ripercorsa anche la storia della chiesa. "Ricostruire per ricominciare – ha detto il vescovo Renato Boccardo –, non solo le strutture ma anche i rapporti sociali". Alla presentazione anche il commissario straordinario alla ricostruzione, Guido Castelli. "Nel corso delle 50mila scosse precedenti e successive il 24 agosto e il 30 ottobre 2016 – ha commentato Castelli –, furono lesionate oltre 1200 chiese e sono davvero grato alla Curia e al Comune di Cascia per la ripartenza che è segnata da questo avvio di cantiere".