Chiara Francini presenta il nuovo film al PostModernissimo

Prosegue la festa per il decimo compleanno del PostModernissimo. Così domani alle 21 sarà ospite nella multisala perugina l’attrice Chiara Francini (nella foto) per presentare “Coppia aperta, quasi spalancata”, il film tratto dall’omonimo spettacolo di Franca Rame e Dario Fo diretto da Federica Di Giacomo. Un film corale e multiforme che accoglie ‘apertamente’ i contrasti e i dibattiti sulle varie concezioni di amore che Chiara Francini interpreta con Alessandro Federico, già protagonisti dello spettacolo teatrale. Dopo l’assemblea delle spettatrici e degli spettatori di sabato alle 10.30, si prosegue martedì 29 con la proiezione di “Il pianeta azzurro“ di Franco Piavoli, in occasione della mostra “Natura Utopia“ organizzata da Fondazione Perugia a Palazzo Baldeschi. E cresce l’attesa per venerdì 8 novembre, quando Valerio Mastandrea, Alessandro Borghi e Luca Marinelli saranno a Perugia per intitolare una delle sale del PostMod a Claudio Caligari e incontreranno il pubblico dopo le proiezioni delle 18.45 e delle 21.15 del film “Non essere cattivo“.