Chi viene in centro? Svelato l’identikit. I romani battono i milanesi. E spendono

Chi è il visitatore tipo di Perugia a Natale? Lo svela la piattaforma Cities di Confcommercio. Si scopre così che, dal 24 novembre al 7 gennaio, i visitatori censiti dalla piattaforma nel centro storico di Perugia sono stati oltre 460 mila, di cui 36.000 stranieri e 172 mila provenienti da altre regioni d’Italia. Con un incremento, rispetto allo stesso periodo del 2023, di 12.500 turisti stranieri e 34 mila turisti provenienti da altre regioni d’Italia. Ma come opera la piattaforma Cities mobility analitycs di Confcommercio e quale è la sua funzione? "Il progetto – spiega il presidente di Confcommercio Perugia e comprensorio Michele Biselli - è finalizzato alla riqualificazione e rigenerazione dei centri urbani e al conseguente sostegno delle economie di prossimità". "Quest’anno, ad esempio, il numero dei visitatori ha toccato il livello più alto il 27 novembre, il 6, 12 e 21 dicembre con oltre 100.000 visite. La media del periodo di riferimento è di circa 80 mila visite giornaliere. Le domeniche di dicembre - 1, 8, e 15 – hanno invece il più basso numero di visite. A livello di distribuzione giornaliera – dice Paolo Mariotti, consigliere Confcommercio Perugia - si conferma il trend riscontrato dalla rilevazione dello scorso anno: il centro inizia ad animarsi la mattina presto con pendolari e regionali, mentre dalle 11 fino a metà pomeriggio inizia ad essere rilevata la presenza turistica di italiani e stranieri che restano nell’acropoli una media di 3 - 4 ore. La sera si assiste ad un vistoso calo di presenze. Il week end è il periodo preferito dagli italiani, che sfruttano la vicinanza per le loro visite alla città, con una concentrazione dal venerdì e al sabato. Per i visitatori stranieri, invece, resta costante la presenza durante tutta la settimana. Buona la capacità di spesa".

S.A.