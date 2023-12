Cgil e Anpi sfidano Forza Nuova. Contro-manifestazione in piazza

ORVIETO Clima caldissimo per la riunione di Forza Nuova in programma oggi. Le forze dell’ordine sono mobilitate per evitare possibili disordini dal momento che si prevede una contro-manifestazione promossa da Cgil e Anpi. I lavori di Forza Nuova, che saranno coordinati dal segretario Roberto Fiore, si svolgeranno sia nel corso della mattinata che nel pomeriggio, in un appartamento privato lungo corso Cavour. Il movimento di destra non ha infatti chiesto l’utilizzo di alcun luogo pubblico proprio per evitare il rischio di contestazioni e contro-manifestazioni che comunque erano ampiamente prevedibili. Robuste misure di sicurezza sono state intanto adottate dal commissariato che riceverà appositi rinforzi da altre città della regione. "L’adunanza neofascista dei quadri di Forza Nuova, con la partecipazione del pluricondannato Roberto Fiore, per il quale sono stati recentemente chiesti oltre 10 anni di carcere dal pubblico ministero, dopo l’assalto e la devastazione della sede della Cgil nazionale a Roma, è uno schiaffo alla città di Orvieto e a tutta l’Umbria democratica". Lo affermano Cgil e Anpi dell’Umbria e di Terni, che annunciano per domani la convocazione di un presidio antifascista nella città dei sette martiri, alle 10 in piazza Fracassini. "Non possiamo restare in silenzio di fronte a riunioni di soggetti pericolosi, che di fatto promuovono l’apologia del fascismo e inneggiano al periodo più buio della nostra storia - concludono Cgil e Anpi -, per questo invitiamo tutta la cittadinanza e le forze democratiche della regione a far sentire forte la propria voce per ribadire che sul nostro territorio non c’è spazio per qualsiasi rigurgito fascista".