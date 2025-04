"Cercare la pace e allontare la violenza"

TERNI - "L’accoglienza del messaggio che nasce dalla Pasqua è la pace, allontanare la recrudescenza della violenza che si era resa viva in Gesù crocifisso". Sono le parole del vescovo Francesco Soddu, che con la celebrazione della domenica delle Palme, ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, e avvia le liturgie pasquali della settimana santa, durante la quale si fa il memoriale della passione, morte e risurrezione di Gesù. Il vescovo presiederà la liturgia di domani che avrà inizio alle 10 sul sagrato della chiesa di Santa Croce per il rito della benedizione dei rami d’ulivo e la processione fino in cattedrale dove, alle 10.30, la liturgia proseguirà con la lettura della Passione di Gesù e la celebrazione eucaristica. Mercoledì 16 aprile alle 17 nella Cattedrale di Terni si terrà la solenne celebrazione della messa Crismale, nella quale i presbiteri rinnovano le promesse sacerdotali e vengono benedetti gli oli sacri. Giovedì alle 9.30 il vescovo presiederà la celebrazione in “Coena Domini“ nella casa circondariale di Terni mentre venerdì alle 17.30 è prevista la celebrazione della passione del Signore e l’atto di adorazione della croce. Alle 21 si terrà, come da tradizione, la processione del Cristo morto lungo le vie del centro cittadino dalla chiesa di san Francesco alla Cattedrale. Sabato 19 aprile alle 22 è prevista la Veglia Pasquale nel corso della quale sarà benedetto il fuoco nuovo e l’acqua del fonte battesimale. Domenica, Pasqua di resurrezione, il vescovo presiederà la celebrazione alle 11 nella concattedrale di Narni e alle 18 nella Concattedrale di Amelia.