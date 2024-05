Cerbara, nasce il ’nuovo’ Cva. Con lavori da 150mila euro

CITTÀ DI CASTELLO – A chiederne la sistemazione i residenti, con un appello poi raccolto anche dalle forze politiche: ora la giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica da 150mila euro per la ristrutturazione del Centro di Vita Associata di Cerbara e ha candidato l’intervento all’assegnazione del massimo importo previsto dall’avviso pubblico della Regione. Per favorire la realizzazione dell’opera attraverso le risorse regionali, l’esecutivo ha scelto di impegnarsi a cofinanziare i lavori per la quota del 26 per cento, pari a 39mila euro, che dà diritto all’attribuzione del punteggio più alto nella valutazione di merito. La proposta di fattibilità tecnica ed economica approvata dalla giunta è stata presentata dall’associazione Centro di Vita Associata di Cerbara e giudicata conforme alle prerogative del bando. L’intervento si propone di apportare le necessarie migliorie dal punto di vista dell’efficientamento energetico e dell’abbattimento delle barriere architettoniche allo stabile del Cva di Cerbara, che venne costruito negli anni ‘70. La porzione di edificio interessata dal progetto non è mai stata oggetto di lavori di adeguamento, né interni, né esterni. Punto di forza del piano sarà l’intervento di efficientamento energetico col montaggio del cappotto termico esterno, la sostituzione degli infissi e dei vecchi elementi scaldanti del bar e della sala Falcinelli che comporteranno un avanzamento di circa il 20%.