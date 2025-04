“Ceramiche Noi“ insegna. Ospiti d’onore a Madrid

Un caso italiano di successo nel panorama europeo dell’economia sociale. La storia di Ceramiche Noi - che fu salvata dai dipendenti - è tra i protagonisti dell’evento internazionale “Financial instruments for microfinance and workers buyout“, promosso dalla Commissione europea e dalla Banca europea per gli Investimenti. L’appuntamento a Madrid ha riunito rappresentanti istituzionali, imprenditori e stakeholder da tutta Europa per confrontarsi sul ruolo degli strumenti finanziari nella promozione della microfinanza come leve per lo sviluppo dell’economia sociale.

Nel corso del panel dedicato alle esperienze concrete, Ceramiche Noi ha raccontato la propria storia, a partire dalla nascita fino all’attuale percorso di crescita, "passando attraverso sfide complesse e momenti non sempre facili superati col supporto di Legacoop Umbria e degli strumenti finanziari dedicati". Danilo Valenti, presidente Legacoop regionale racconta che in Umbria sono state aiutate circa 15 cooperative, "per un valore della produzione aggregato di oltre 80 milioni di euro e la salvaguardia di 450 lavoratori in settori molto diversi tra loro: industria, ceramica, edilizia, energia".

L’intervento di Lorenzo Giornelli responsabile marketing Ceramiche Noi, ha invece avuto come parte centrale la nuova sfida della cooperativa tifernate: il recente investimento in un nuovo stabilimento produttivo ecosostenibile, reso possibile dal sostegno congiunto di cooperazione Finanza Impresa e Banca Etica. "Dopo tutte le sfide affrontate, essere riconosciuti come modello da seguire ci riempie di orgoglio e ci dà la forza di continuare a innovare e investire, con uno sguardo rivolto alla sostenibilità ambientale e sociale", ha aggiunto Marco Brozzi, presidente della cooperativa tifernate.