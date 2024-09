’Ceramiche noi’. Dal baratro al Red Carpet

Dal baratro della chiusura al “Red Carpet” di Venezia: la ceramica in passerella. La bella “favola”, vera e concreta della Cooperativa “Ceramiche Noi” approda al Festival del Cinema sulle orme di Monica Bellucci e delle star del grande schermo. La cooperativa tifernate si afferma sempre di più come la ceramica del Cinema, e per la seconda volta è protagonista al Festival del Cinema di Venezia, come sponsor ufficiale delle serate di “Producers without borders”, nota rete globale statunitense di alti professionisti nel settore del cinema, televisione, finanza e diplomatici, per premiare con le proprie creazioni personaggi di spicco dei relativi settori. Tra i premiati, Green Gainor, Capo di Produzione di Amazon Movies. "È davvero un onore poter vedere il frutto del nostro duro lavoro su un “palco” così importante come il Festival del Cinema di Venezia: è la conferma che stiamo percorrendo la strada giusta", commenta il presidente Marco Brozzi.