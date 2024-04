Centrodestra e sindaco. Il giorno delle primarie

GUALDO TADINO – I gualdesi oggi scelgono il candidato sindaco del centrodestra. Con primarie, per individuare la persona che rappresenterà unitariamente le varie formazioni civiche e politiche dell’intero centrodestra nelle prossime elezioni amministrative di giugno. Il seggio è ospitato nella sede del cva, il centro di vita associata del quartiere del Biancospino, nella via omonima: è aperto dalle 8 alle 20,30. I candidati: Simona Vitali, individuata da Fratelli d’Italia e Lega; Erminio Fofi da Forza Italia; Gianluca Pennoni della lista civica "Rinascita". Tutti e tre gli aspiranti alla candidatura, nei giorni scorsi hanno dato vita a partecipate iniziative con le quali si sono presentati ufficialmente all’elettorato. Chiunque vorrà contribuire alla scelta del candidato sindaco si dovrà recare al seggio, e presentare un documento di identità. Lo spoglio delle schede votate avverrà subito dopo la chiusura del seggio: chi avrà riportato anche un solo voto in più sarà il candidato sindaco dell’intero centrodestra gualdese.

La partecipazione alle primarie dei cittadini maggiorenni viene ritenuta molto importante da tutti i raggruppamenti in corsa, uniti nella volontà di produrre cambiamenti nella vita politica ed amministrativa della città. Nel centrosinistra ci sono due candidati: l’ex vicesindaco, il civico Fabio Pasquarelli, che aveva proposto le "primarie"; e Massimiliano Presciutti, sindaco in carica, sostenuto dal Pd e da civici.

Alberto Cecconi