Centrodestra, battaglia sui simboli. E c’è anche chi ’ignora’ la Scoccia

C’è una battaglia silenziosa che si "combatte" in questi giorni nel centrodestra della candidata a sindaco Margherita Scoccia: è quella dei simboli di partiti e liste civiche. In tanti stanno lavorando o hanno già terminato e finito di preparare il simbolo che finirà sulle liste elettorali. E come accade sempre la "lotta" è quella sul nome del candidato: c’è chi lo "spara" a caratteri cubitali, chi vorrebbe prendersi l’esclusiva, chi ci rinuncia proprio e chi decide di metterlo in secondo piano.

Quale sarà la strategia migliore? Più di una riunione si è svolta tra i rappresentanti della coalizione stessa, per evitare sovrapposizioni che potrebbero essere addirittura bocciate dagli organi competenti, ma anche per non pestarsi i piedi. E non sempre sono state riunioni tranquille e serene, anzi.

Intanto alcuni simboli, come mostrano le foto al centro, sono venuti alla luce: c’è quello del sindaco uscente Andrea Romizi, che ha il suo nome a caratteri cubitali e che assomiglia molto a quello di Fratelli d’Italia, dove invece spicca più il nome della premier e segretaria nazionale del partito, Giorgia Meloni, rispetto a quello della Scoccia. Anche Progetto Perugia ha deciso di non inserire quello della candidata, a differenza della scorsa tornata elettorale, quando il nome del candidato (Romizi) ricopriva quasi l’intero simbolo. Quello più "impattante", cioè quello cl nome della Scoccia più in evidenza è di certo quello della lista capitatana da Nilo Arcudi, un passato da vicesindaco nel centrosinistra e oggi presidente del Consiglio comunale e primo sponsor politico della candidata di centrodestra. L’ultimo simbolo venutoi alla luce è quello di ieri lanciato dall’Udc che vedrà in lizza ancora una volta Carmine Camicia, ex consigliere comunale che non ha risparmiato critiche al centrodestra in questi anni, che nel 2019 si presentò autonomamente con la Lista del Cuore (che fece flop) e che oggi ritorna in campo. "Al centrodestra e a Margherita Scoccia l’Udc garantirà leale eproficua collaborazione, apportando quel peso specifico fatto di valori condivisi e nuovi orizzonti, rafforzando al centro l’area politica della coalizione" affermano all’unisono i commissari dell’Udc Camicia, Massimo Imperato ed Ermanno Ventura.

Michele Nucci