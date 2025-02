Centro studi “Città di Foligno“. Presilla verso la presidenza

FOLIGNO - Enrico Presilla è stato nominato nel nuovo cda del Centro studi ‘Città di Foligno’. Con lui, Michele Rinaldi, Sabrina Saccomanni, Roberta Guglielmo e Stefano Brancorsini (confermato). Ancora non sono state rese note due nomine, una di competenza della Regione e l’altra della Provincoa. L’organismo si riunirà domani per eleggere il presidente e sceglierà, con ogni probabilità, proprio Presilla come presidente. I membri del Cda uscente erano Daniele Mantucci (presidente), Carla Magrini (vice) e come consiglieri Stefano Brancorsini, Luca D’Ambrosio e Luigi Consonni. A indicare i membri del Cda sono i soci fondatori: il Comune di Foligno, la Provincia di Perugia, la Regione Umbria e l’Università degli studi di Perugia. "La struttura – si legge sul sito – nasce nel 1999 su proposta del Comune di Foligno, dell’Università degli Studi di Perugia, della Regione Umbria e della Provincia di Perugia con la finalità di gestire l’amministrazione e la logistica del Polo Universitario decentrato a Foligno che vedeva la nascita del Corso di Laurea In Coordinamento delle Attività di Protezione Civile".