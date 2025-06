"Otto pini saranno salvati. Successo a metà"

"Eravamo certi di salvare tutti i pini, ne abbatteranno 8 in meno di quelli previsti dal progetto e questo è già un successo". Così Moreno Bizzarri, portavoce del comitato “Salviamo i pini”, che torna a far sentire la sua voce sottolineando quale, nel contesto della vicenda degli alberi, sia l’unica notizia positiva che rimane: "La promessa del sindaco Pecci e della Giunta di salvare dall’abbattimento gli otto pini rimasti in piedi, 4 in Via Manzoni e 4 in Via Marsala, usando le tecniche alternative proposte dal comitato nella relazione dei tecnici da esso incaricati. Speriamo che almeno ciò accada, potrebbe aiutarci a tentare di salvare gli oltre 250 pini presenti ancora nel territorio, ciò eviterà ai nostri concittadini di acquistare altri condizionatori dell’aria grazie all’ombra delle loro chiome".

Comitato che chiede ‘scusa’ ai pini. "Avevamo promesso di salvarli, di salvarne il più possibile dall’abbattimento, le dinamiche programmate dell’intervento in Via Roma ci hanno reso impossibile mantenere questa promessa – aggiunge Bizzarri –. E sì che ci abbiamo provato in ogni modo, anche producendo una perizia a nostre spese, alternativa a quella di progetto. Ma tant’è, lo stato dei fatti ci mette al muro e per questo ringraziamo i dirigenti e i tecnici comunali che hanno perseguito fino alla fine il progetto originale, legando le mani alla ‘politica’ e ignorando le indicazioni di leggi nazionali ed europee".

M.B.