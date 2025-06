Cantiere di via XX Settembre. Mezzo milione per il primo lotto

Si avvicina ormai la prima settimana da quando il cantiere che interessa via XX Settembre è stato avviato. A essere riqualificato è il primo tratto dell’arteria stradale che attraversa la parte alta della città, ovvero quello compreso tra piazza Grande e largo del Vescovato: si è deciso di partire con questa zona per questioni di contabilizzazione dei fondi, mentre la seconda parte di via XX Settembre sarà rimessa a nuovo nei mesi a venire.

A proposito di cifre, il cantiere di ripavimentazione è finanziato per 400mila euro dalla Regione Umbria, mentre per 100mila euro dal Comune di Gubbio: la ditta che sta eseguendo le operazioni è l’azienda Castellini di Perugia, mentre il direttore dei lavori, presente sul cantiere in questi primi giorni insieme ai tecnici comunali, è l’ingegnere Danilo Frate.

Nel dettaglio, in questa prima fase l’intervento nei pressi dell’incrocio con via Federico da Montefeltro con gli scavi ormai avviati da alcuni giorni, mentre successivamente i lavori si sposteranno man mano nel rimanente tratto della via. Nelle settimane prima della partenza del cantiere sono state avviate indagini con l’ausilio di strumenti come georadar, al fine di ottenere una mappatura dei sottoservizi, visto che l’intervento di ripavimentazione sarà profondo e nulla può essere lasciato al caso.

Il cantiere influisce e non poco nella vita quotidiana di chi abita il centro storico, ed è infatti stato oggetto di incontri e discussioni tra i vari enti (amministrazione, Polizia municipale, tecnici comunali ma anche rappresentanti dei residenti e dei commercianti), soprattutto per quanto riguarda la viabilità che ha subito importanti modifiche fino alla fine dei lavori, prevista per il 24 settembre prossimo.

I cambiamenti principali riguardano soprattutto via dei Consoli – nella seconda parte è stato istituito il doppio senso con il divieto di sosta da un lato – e via san Giuliano/via Baldassini, per le quali è stato istituita l’inversione del senso di marcia. Anche se ci saranno difficoltà da superare, specialmente nel periodo iniziale, si tratta di un prezzo da pagare per una città che vuole continuare a migliorarsi sotto ogni aspetto.

Federico Minelli