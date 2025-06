Intesa tra Finanza e Serafico. Per assistenza e diagnostica

Nella sede del Comando regionale Umbria della Guardia di Finanza, il comandante regionale generale di brigata Francesco Mazzotta e l’avvocato Francesca Di Maolo, presidente e legale rappresentante dell’Istituto Serafico per sordomuti e ciechi di hanno siglato un accordo convenzionale finalizzato a garantire un percorso di accesso dedicato, alle prestazioni di assistenza e diagnostica, per i finanzieri e i rispettivi familiari.

Il Serafico, infatti, è un centro autorizzato per l’attività di riabilitazione funzionale in regime residenziale a ciclo continuativo, diurno e ambulatoriale, per soggetti portatori di gravi disabilità fisiche, psiche e sensoriali in età evolutiva.

Il Generale Mazzotta, nel ringraziare la presidente dell’Istituto, ha sottolineato come l’accordo vuole essere un concreto segno di vicinanza nei confronti dei militari, e delle loro famiglie, che affrontano particolari situazioni di disagio.

La presidente Di Maolo ha affermato che "rappresenta per noi un segno tangibile di responsabilità condivisa e di vicinanza concreta verso chi ogni giorno garantisce la sicurezza dell’intera comunità. Mettere a disposizione competenze e strutture del Serafico di Assisi per i militari della Guardia di Finanza e per le loro famiglie significa contribuire a un sistema di tutela della salute realmente accessibile e orientato al benessere di ogni persona. La nostra esperienza nell’affrontare la fragilità e nel prendercene cura ci ha insegnato che servono competenza, ascolto e relazioni solide. Ed è per questo che oggi siamo onorati di poter mettere tutto questo al servizio di un’istituzione di altissimo profilo".