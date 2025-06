Stretta su alcol e prostituzione: dal centro storico a Fontivegge. Tornano in vigore le ordinanze

Perugia, 14 giugno 2025 – Zona a sorveglianza rafforzata, ma non solo. O meglio, in aggiunta e in conseguenza all’istituzione della cosiddetta “zona rossa”, per l’area di Fontivegge arriva l’ordinanza della sindaca di Perugia, non nuova, sulla detenzione di alcolici.

Ordinanza, anche questa, che entrerà in vigore lunedì. Dalle 18 alle 6, nelle aree pubbliche non ci si potrà far trovare con bevande alcoliche al seguito. Ma neanche con lattine e bottiglie di vetro, perché, per effetto della stessa ordinanza datata 11 giugno, fino al 31 ottobre, i titolari di esercizi di vicinato, i titolari di distributori automatici, i venditori su aree pubbliche e i responsabili di circolo privato, dalle 20 alle 6, non potranno vendere, per asporto, bevande in questo tipo di contenitori.

Le vie interessate sono via Angeloni (numeri dispari dal 57 al 117 e pari dal 58 al 92), via Bellocchio, via Canali, via Campo di Marte (dall’1 al 3/B, dal. 2 al 50), via Cortonese (dall’1 al 39, dal 26 al 44), via Curtatone e Montanara, via della Ferrovia, via Fontivegge, via del Macello, via Martiri dei Lager, via Pievaiola (dall’1 al 65, dal 2 al 50), via Settevalli (dall’1 all’11/t, dal 2 al 110), via Sicilia, via Simpatica, via Luisa Spagnoli, piazza Vittorio Veneto. La prescrizione su lattine e vetro ha validità anche per il centro storico. Stesso periodo di durata, dal 16 giugno al 31 ottobre, anche per un secondo provvedimento di palazzo dei Priori, questa volta indirizzato al contrasto del favoreggiamento e dello sfruttamento della prostituzione.

Nelle strade dove è maggiormente diffuso il fenomeno, ovvero via Settevalli, via Dottori, via Nuvolari, via Conti, viale del Percorso Verde, via Piccolpasso, via Trasimeno Ovest (compresa la strada che permette l’accesso al raccordo Perugia – Bettolle direzione Perugia), via Firenze, via Mario Angeloni con relative aree di parcheggio, via Canali, via Campo di Marte, via del Macello, via Penna, via Sacconi, sarà vietato “intrattenersi con soggetti dediti al meretricio”, che si trovino lungo la strada con l’intento di offrire prestazioni sessuali o di adescare clienti, nonché indossino abiti “donei a manifestare l’intenzione di adescare al fine del meretricio o che offendano il pubblico pudore”.

“La violazione - spiega ancora il Comune di Perugia - si concretizza anche consentendo la salita a bordo di un veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati o con la semplice fermata al fine di contrattare la prestazione sessuale con il soggetto dedito al meretricio”. La violazione dell’ordinanza, tnto per quella sugli alcoli che quella sulla prostituzione, prevede sanzioni da 450 euro.

