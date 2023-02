Centro storico Ecco le navette elettriche

Non solo parcheggi, anche per le navette elettriche all’interno del centro storico è arrivata la tanto attesa svolta. Anche qui tutto muove dal Piano urbano della mobilità sostenibile approvato dal Consiglio comunale nel 2019. Piano che inserisce due linee navetta elettriche che dovranno transitare lungo il centro storico coem detto, con piccoli bus da 30-35 posti a pianale integralmente ribassato e attrezzate per il trasporto di soggetti a ridotta capacità motoria, che attraverseranno l’acropoli nelle due direzioni, sull’itinerario piazza Fortebraccio (Università per Stranieri)– Tre Archi, collegando reciprocamente con il centro storico i quartieri di Elce, Monteluce, via dei Filosofi e Borgo Bello (Corso Cavour-Borgo XX Giungo), con frequenza di una corsa ogni 15 minuti. "La presenza di linee elettriche è dettata dalla volontà di procedere ad una progressiva decarbonizzazione del parco autobus – spiega nell’atto Palazzo dei Priori – proprio a partire dalla rete di navette che, a distanza di quasi mezzo secolo dallo smantellamento della rete filoviaria, porterà il trasporto pubblico a riattraversare il centro storico collegando reciprocamente alcuni dei rioni della città". Anche qui è stata assegnata la progettazione di fattibilità tecnica ed economica (Mic- Hub srl 114mila euro) del sistema di trasporto che "dovrà prevedere la definizione dell’infrastruttura, degli impianti necessari al suo funzionamento (capolinea, fermate, postazioni di ricarica) e lo studio trasportistico del servizio".