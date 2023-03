Centro, la sfida della sosta I commercianti a Saba: "Adesso finanziate gli eventi"

PERUGIA

"Abbiamo constatato che quando ci sono attrattività, spettacoli o eventi, i nostri parcheggi ai piedi del centro storico si riempiono. Nelle ultime estati e a dicembre ad esempio, ci sono stati risultati importanti. Al contrario funzionano molto poco le scontistiche sui biglietti in convenzione con i commercianti". A illustrare il ’quadro’ è stato Claudio Macchiarini di Saba (ex Sipa), la società dei parcheggi cittadini che ieri era in commissione Urbanistica per rispondere ai quesiti del consigliere del Pd, Nicola Paciotti, su alcune problematiche del posteggio del Mercato coperto. Ma i temi affrontati sono stati numerosi, con l’intervento di alcuni ospiti, tra cui il vicepresidente del "Consorzio Perugia in Centro", Paolo Mariotti. Il quale ha confermato come l’iniziativa sui biglietti scontati di Saba da regalare ai clienti "non ha funzionato" (non a caso è stato interrotto dal 2020) "ma proprio alla luce di quanto detto da Macchiarini, invito la società a partecipare al finanziamento degli eventi che si svolgono in centro storico. Questo avrebbe risvolti positivi per la città, i commercianti e Saba stessa". Una proposta quindi, che vedremo se andrà in porto. Nel frattempo ieri è stata approvata la proposta del Pd che chiedeva la disponibilità di servizi igienici per i clienti al Mercato Coperto, di trovare una soluzione al problema dell’aerazione interna agli ascensori, garantire la doppia possibilità di pagare sia in contanti (senza limitazioni troppo restrittive) che via carta di credito e a risolvere la questione dei dispositivi Telepass. Su questo Macchiarini ha precisato "che si sono stati problemi solo nello 0,048% dei casi di pagamento", mentre sui servizi igienici ha spiegato che "Saba è in attesa dell’ok al progetto da parte del Comune".

Michele Nucci