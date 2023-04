Centro di mediazione per stranieri Inna ricorda gli orrori della guerra

Si è aperta con la commovente testimonianza di Inna Luzhkova, fuggita con la famiglia dall’Ucraina a causa della guerra e oggi residente a Magione, la presentazione delle numerose attività che nel corso dell’anno sono state svolte dal Centro di Mediazione per comunità immigrate di Magione e gestite dalla Cooperativa Frontiera Lavoro in occasione dell’iniziativa ’Ti racconto’. Il progetto, partito oltre un anno fa, è stato finanziato dall’Unione dei Comuni del lago Trasimeno su Fondi europei. Sono stati 274 gli accessi al centro di mediazione per le comunità immigrate di Magione di cui un’alta presenza femminile. Riaperti anche gli Sportelli Arcobaleno per i cittadini stranieri di Frontiera Lavoro. A Magione lo sportello è aperto il giovedì.