"Centro desertificato e sempre meno sicuro"

"Come Dubai stiamo assistendo ad una desertificazione. Del commercio, del verde pubblico, cui si aggiunge una mancanza di sicurezza “percepita” e reale, che stanno rendendo la nostra città sempre meno attrattiva. È ora di un confronto serio e costruttivo!". A sostenerlo Cosmina Ioan e Francesca Crispoldi, rispettivamente refenti per commercio e artigianato e turismo e decoro urbano del Partito democratico di Terni. "Non c’è settimana in cui non chiudano esercizi commerciali e si continuano a lanciare allarmi per la sempre più grave crisi del commercio di vicinato. Sono passati 13 mesi dal primo e unico incontro con i commercianti del Centro nel quale furono avanzate richieste precise e “fattibili” – sottolineano Ioan e Crispoldi –: un centro cittadino pulito, sicuro, ricco di eventi a tema e più parcheggi gratis a strisce bianche. La chiusura dei negozi e la desertificazione del centro non si riesce a farlo percepire come un dramma sociale per le famiglie degli operatori commerciali e dei dipendenti, per l’indotto, per un centro abbandonato a se stesso, reso più brutto e più insicuro da saracinesche abbassate". "A oggi, l’unico effetto visibile cui assistiamo sul piano della pubblica sicurezza sono i numerosi fatti di cronaca, che continuano a coinvolgere negozianti, cittadine e cittadini danneggiati da furti e aggressioni. Il decoro urbano è visibilmente danneggiato. Tutto lascia indifferenti e inattive le Istituzioni. Anzi, da alcune dichiarazioni dei mesi scorsi emerge come le stesse minimizzino ad esempio il fenomeno della crisi del commercio. Dopo oltre un anno di amministrazione Bandecchi è ora di fare! È ora – concludono le rappresentanti Dem – di avere confronti costruttivi che portino ad azioni efficaci tra associazioni, operatori e istituzioni".