Cento cantine dall’Italia e non solo “Only Wine“ prepara la tre-giorni

Ci saranno i vini di 100 cantine provenienti dalle 20 regioni d’Italia e anche dall’estero accuratamente selezionate nell’edizione 2025 di Only Wine che si prepara alla sua tre giorni in programma il 26 e 27 aprile nel giardino di palazzo Vitelli (il 28 dedicato agli operatori del settore). Novità di quest’anno: per la prima volta saranno ospitate etichette di vini giapponesi, in un’anteprima assoluta che promette di affascinare professionisti e appassionati. Dopo un lungo percorso di degustazioni iniziato a ottobre la selezione si è finalmente conclusa e la XII edizione di Only Wine è quasi pronta. Alcuni dettagli sono stati diramati ieri dall’organizzazione della manifestazione promossa tra gli altri da Comune, Regione e Gal Alta Umbria. Only Wine è il primo salone in Italia dedicato ai giovani produttori under 40, alle cantine con meno di 15 anni di storia e alle aziende con superfici vitate fino a 10 ettari. Grazie all’entusiasmo e alla voglia di sperimentare delle nuove generazioni, Only Wine coniuga tradizione e innovazione, offrendo un format che mette in primo piano il Made in Italy vitivinicolo e il suo dinamismo, ma non è solo una fiera: "Aspiriamo ad essere un laboratorio di idee e tendenze, un luogo di incontro tra giovani vignaioli e appassionati, che persegue l’obiettivo di far conoscere il valore autentico del vino e della viticoltura contemporanea e che offre la possibilità di poter acquistare il vino direttamente dal produttore in fiera".

Una manifestazione unica nel suo genere che negli ultimi anni ha aperto le porte a un’offerta più internazionale. Tra gli stand di quest’anno anche importanti consorzi e associazioni, come quello del Gavi e delle Vigne Urbane, realtà che uniscono storicità e visione contemporanea del vino oltre alla conferma di quattro vignaioli provenienti dalla Regione dello Champagne. Tra gli stand banchi d’assaggio con degustazioni libere, masterclass guidate da esperti del settore, aree tematiche dedicate ai diversi territori e tipologie di vino, momenti di incontro con produttori, giornalisti e influencer poi eventi collaterali inseriti in “Extra Wine“. Con 12 anni di storia alle spalle i numeri di questo salone dei giovani produttori superano nell’edizione 2024 i 5 mila ingressi. In proiezione per il 2025 "si prevede un ulteriore incremento degli accessi, con oltre 6 mila visitatori attesi, la presenza degli operatori del settore è destinata a crescere, consolidando il ruolo di Only Wine come evento di riferimento".