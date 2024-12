"Cenoni delle feste?. Puntiamo al sold out"

FOLIGNO "Siamo pronti a ripartire, anche in vista dell’anno del Giubileo". Il Consorzio “In centro“, l’aggregazione di attività del centro storico, è pronto a rimettersi in careggiata, in vista del 2025. Lo fa con il suo referente Samuele Ciccioli, puntando tutto sulle feste e sul Capodanno Rai. "La stagione sta andando bene e siamo certi che le attività messe in campo per Natale e per la fine dell’anno daranno il giusto impulso allo sviluppo della nostra città. Non possiamo dire che non ci sia movimento, ma vogliamo lavorare per un 2025 ancora migliore. Quanto alle prenotazioni per i cenoni di Natale o per Capodanno, le richieste ci sono e puntiamo ad arrivare presto al sold out". Provenienza delle prenotazioni, ovviamente, dall’Umbria con diversi ‘insert’ di fuori regione. L’idea, dunque, è quella di lavorare sempre più a eventi e programmazione, in sinergia con l’amministrazione comunale e con tutte le associazioni di categoria che, ciascuna nel loro campo, concretizzeranno programmi e iniziative. Intanto l’idea dei parcheggi gratuiti il venerdì e il sabato, dalle 17 alle 20, nei week end pre natalizi sta funzionando e raccoglie la soddisfazione dei consumatori, ma anche degli esercenti che vedono aumentare la propria clientela. Del resto l’ambiente, tra la passeggiata per i regali e l’aperitivo, è ideale. Il Consorzio In Centro opera in città dal 2018, quando era nato con l’obiettivo di portare avanti progetti nell’ambito delle attività di ristorazione, mantenere, innovare e riqualificare l’atmosfera serale del centro della città’. Il primo impegno, collegato alla particolare normativa nazionale, era stato quello dell’ingaggio di steward.