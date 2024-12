Cenone di San Silvestro alla Mensa di San Valentino

TERNI La Mensa di San Valentino offrirà il Cenone di San Silvestro ai bisognosi, persone senza fissa dimora e in stato di difficoltà economiche. Un’iniziativa già promossa un anno fa. Nel 2024 sono stati 36.000 i pasti consumati alla Mensa dei poveri e 10mila quelli consegnati da asporto. "In prevalenza sono persone di nazionalità italiana – questo il profilo degli utenti del servizio, disegnato dalla Caritas – , in larghissima parte uomini (solo l’11% donne). L’età prevalente tra le persone di nazionalità italiana è quella tra i 40 e i 65 anni, a seguire quella tra i 18 e i 20, e infine gli over 65 (22%); per le persone di nazionalità straniera la fascia di età prevalente è quella tra i 18 e 40 anni, a seguire quella tra i 40 e i 65 e gli over (2%)". "A dicembre, come ogni anno per Natale, sono stati distribuiti cesti natalizi, cesti di viveri e cesti di frutta fresca mista. Il Cenone di San Silvestro, come nel 2023, verrà offerto alle persone senza fissa dimora, in difficoltà e in precarietà abitativa".