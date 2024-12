“Cellula“ e amministrazione, è scontro: "Nessuno del Comune alla presentazione"

È subito scontro tra l’appena costituita “Cellula“ nata per portare avanti le battaglie dell’esponente radicale Luca Coscioni e l’amministrazione comunale. Motivo del dissapore è la mancata presenza di esponenti dell’amministrazione alla presentazione ufficiale che è avvenuta pochi giorni fa nel palazzo comunale. Un’assenza, quella del sindaco o degli assessori così come di qualunque altro consigliere comunale, che non era passata inosservata e che il coordinatore della cellula Andrea Schiazzano, già candidato con il centrosinistra alle scorse elezioni comunali, non ha mancato di stigmatizzare: "L’evento, che ha radunato un numero considerevole di interessati, provenienti anche da altre zone dell’Umbria, è stato però segnato da un’assenza importante: quella dell’organo amministrativo della città – dice –. Nessun funzionario, nessun esponente della neo-insediata maggioranza, tantomeno la sindaca, che aveva accettato di inaugurare la Cellula proprio nel Comune in cui presta servizio, si è visto e si è fatto vivo. La sala è stata auto-gestita dai presenti, persino nel provvedere a far funzionare i microfoni. Del Consiglio comunale, comunque, si deve segnalare la partecipazione diMauro Caiello, consigliere di minoranza". Una critica a cui ha prontamente risposto il sindaco Tardani. "Ho appreso con stupore e profondo rammarico – afferma – le parole del neo coordinatore della cellula di Orvieto dell’associazione Luca Coscioni circa la mia assenza alla presentazione del nuovo organismo. Non ho infatti ricevuto alcun invito formale a partecipare. Non ho mai avuto nemmeno il piacere di incontrarli personalmente. Non avrei avuto nessun problema a intervenire per portare il saluto della città o in alternativa a far partecipare un rappresentante dell’amministrazione. Personalmente ho condiviso e sostenuto le battaglie di Luca Coscioni".