Celiachia, triplicato in 10 anni il numero delle diagnosi

PERUGIA - È triplicato in dieci anni il numero delle diagnosi di celiachia in Umbria e sono ormai circa 4.500 le persone che ne soffrono, con un incremento medio delle diagnosi annuo del 5% ed una media di un centinaio di nuovi casi l’anno. "Una patologia recente che deve essere ancora conosciuta e che necessita di essere approfondita" spiega l’Associazione nazionale celiachia. "Continua ad aumentare il numero dei celiaci nella nostra regione ed in tutta Italia" commenta Samuele Rossi, presidente di Aic Umbria. "Questi dati - aggiunge - confermano quello che da sempre diciamo: cioè che circa l’1% della popolazione sia interessata da questa patologia. Ci aspettiamo almeno 8.000 celiaci nella nostra regione e, probabilmente, questa stima dovrà essere rivista al rialzo perché i primi dati dello screening pediatrico su diabete e celiachia, istituito dal Ministero della Salute, ci fanno sospettare che l’incidenza tra la popolazione sia ancora maggiore".