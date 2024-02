Celebrazioni Salesiane. Domenica torna il busto di don Bosco

Culmineranno domenica, quando sarà ricollocato al suo posto nell’istituto di Perugia e benedetto il busto bronzeo di san Giovanni Bosco i festeggiamenti in onore dell’educatore fondatore dei Salesiani e dei loro oratori, che la Chiesa celebra il 31 gennaio. Il busto sarà ricollocato a cura dell’associazione Ex allievi Salesiani, la stessa che lo commissionò nel 1966 allo scultore perugino Artemio Giovagnoni. L’opera era stata doggetto di atti vandalici a gennaio. E’ stata poi rinvenuta da alcuni ex allievi in mezzo alla vegetazione.