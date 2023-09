Celebrazioni Francescane. Si inizia con le famiglie

Al via oggi le cerimonie e gli appuntamenti – in particolare quello del Calendimaggio – in vista delle celebrazioni in onore di san Francesco: culmineranno il 3 ottobre con i riti del Transito e il 4 ottobre con l’offerta dell’olio da parte della Valle d’Aosta e con il Messaggio all’Italia del rappresentante del Governo. Martedì 26 settembre sarà anche ricordato l’anniversario del terremoto del 1997, le sue vittime, le ferite al patrimonio storico-artistico. Oggi prende inizio la novena alla festa 2023 titolata "Francesco, la Regola: dodici porte di luce": alle 18.10 è previsto l’arrivo del pellegrinaggio sulla piazza inferiore e la processione alla Basilica: oggi sarà la volta delle famiglie della Diocesi. Alle 18.30 la celebrazione eucaristica con omelia di don Placido Pircali. Al termine è previsto, sulla piazza antistante la Basilica inferiore, un momento di intrattenimento musicale, di spettacolo e un buffet fraterno proposti dall’ente Calendimaggio, con l’attiva partecipazione della Magnifica Parte de Sotto e della Nobilissima Parte de Sopra. Domani la novena sarà animata dal vicariato di Bastia Umbra, martedì 26 settembre dal vicariato di Assisi con la partecipazione del Capitolo dei Canonici della Cattedrale, delle confraternite, dell’amministrazione comunale, delle associazioni cittadine e dei familiari delle vittime a 26 anni dal sisma 1997; celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Domenico Sorrentino. Alle 21 concerto del coro polifonico femminile di Tonara (Nuoro), diretto dalla maestra Giovanna Demurtas, in memoria di padre Michele Todde, dei frati minori conventuali.