Celalba, il gran finale del Presepe vivente

SAN GIUSTINO – Oltre 30 scene che rappresentano la natività, un’ottantina i figuranti che hanno dato vita in questi giorni di festività al presepe Vivente che si svolge a Celalba. Nei primi due appuntamento, circa mille i visitatori che si sono messi in fila per assistere alle varie rappresentazioni: l’ultima chiamata è in programma per il 6 gennaio dalle ore 17 alle 19,30 in chiusura delle festività con l’arrivo dei Magi. La manifestazione offre una rappresentazione suggestiva composta da 35 quadri viventi, che ricreano atmosfere tipiche della Natività, immersi nello scorcio caratteristico di questo paese. A rimarcare la valenza sociale oltre che culturale di questo evento sono i rappresentanti dell’associazione Le Terre di Plinio che dal dietro le quinte hanno rimarcato "l’impegno dei volontari per la realizzazione del presepe vivente, dalla costruzione dei quadri, agli abiti, in un forte spirito di comunità e impegno condiviso". Anche il sindaco Stefano Veschi e l’assessore Loretta Zazzi del comune di San Giustino plaudono alla riuscita della manifestazione e all’impegno che associazioni e cittadini ogni anno mettono nella realizzazione di questo splendido omaggio al presepe e al Natale".