C’è una nuova luce su Assisi. Ecco i ’lampioni intelligenti’ tra risparmio e più sicurezza

Entro l’anno sarà completata l’operazione di efficientamento energetico della pubblica illuminazione: a oggi sono stati sostituiti gran parte dei punti luce, circa il 70 per cento con l’obbiettivo di un risparmio nei consumi e di una diminuzione dei costi per la manutenzione necessaria. Si tratta del piano ’Luce green’ avviato nello scorso dicembre in tutto il territorio comunale, dal centro storico alle frazioni: i lavori consistono nella sostituzione delle lampade di pubblica illuminazione con punti luce a led, moderni e innovativi che garantiscono circa l’80% di risparmio energetico e una maggiore efficienza di illuminamento sul piano stradale, con un netto vantaggio in termini di sicurezza, di riduzione dell’inquinamento luminoso e dei costi di manutenzione.

Questo l’aggiornamento degli interventi eseguito dall’assessorato all’ambiente: a Santa Maria degli Angeli è terminato il lavoro della zona centrale, dove è stata avviata la sostituzione anche delle sorgenti luminose dei lampioni anticati e di tutti i punti luce che sono quasi mille, e anche l’intera zona industriale. In via di conclusione le operazioni anche a Tordandrea, Castelnuovo, Capodacqua, Petrignano, Viole, Palazzo, Torchiagina, Tordibetto. In fase di ultimazione le aree di montagna. Un capitolo a sé riguarda il capitolo guasti e malfunzionamenti che i cittadini possono segnale al numero verde 800 19 69 67 o per email all’indirizzo [email protected]. Questi riferimenti sono validi per tutti i punti luce gestiti da Engie nel territorio comunale, eccetto gli impianti di cui la responsabilità è di Enel Sole quindi quelli del centro storico di Assisi, quelli della zona della basilica di Santa Maria degli Angeli e vie limitrofe, e quelli dell’area del santuario di Rivotorto.