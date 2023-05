C’è UmbriaEnsemble tra percorsi nella natura e concerto a San Pietro

Una settimana in compagnia di UmbriaEnsemble, protagonista di vari appuntamenti a Perugia. Si comincia oggi e domani dalle 19 alle 13 al Bosco Didattico di Ponte Felcino con “La Natura dell’Arte. Percorsi di educazione ambientale e musicale”, un itinerario istruttivo di educazione ambientale e musicale dedicato, in particolare, agli studenti delle scuole umbre per conoscere gli alberi e tutte le fasi della trasformazione in strumenti con gli insegnamenti di maestro liutaio e un concerto dal vivo.

E poi giovedì 25 maggio alle 21 il Quartetto d’Archi di UmbriaEnsemble sarà in scena nella Basilica di San Pietro per un concerto a ingresso libero in collaborazione tra la cattedra di Filologia romanza nell’ambito della rassegna “Pietra che cantano 2023 - Sinfonia della Rinascita“. Il quartetto proporrà il concerto “Verdi vs Wagner“ con “Adagio e Fuga K 546“ di Verdi, “Siegfried Idyll“ di Wagner e il “Quartetto per Archi in mi minore“ ancora di Verdi. La sera dell’evento sarà possibile parcheggiare gratuitamente nel parcheggio della Fondazione Agraria.