C’è “Umbria Historica“. Viaggio nelle rievocazioni

Entra nel vivo alla Città della Domenica il viaggio nel tempo di “Umbria Historica“, il più grande evento di rievocazioni storiche del Centro Italia organizzato dal parco perugino insieme all’Aurs, l’Associazione umbra rievocazioni storiche in collaborazione con Regione e Comune. Cinquanta gruppi provenienti dall’Umbria e da tutta Italia si riuniscono in un’unica manifestazione che oggi arriva alla giornata finale con spettacoli dislocati tra la Piazza centrale, il Villaggio del bosco e l’Arena grande, dalle 10.30 alle 19: uno spazio da esplorare con tutta la famiglia per scoprire accampamenti, combattimenti e prove di abilità. Si possono ammirare cortei, sfilate in abiti storici e mercatini con gli artigiani che realizzano ‘live’ manufatti con tecniche e strumenti dell’epoca, la possibilità di acquistare prodotti d’alta qualità e con dimostrazioni pratiche. Nel cartellone di Umbria Historica non mancano gli approfondimenti culturali sulle rievocazioni storiche e spettacolari combattimenti che riproducono le battaglie degli antichi Romani e cavalieri medievali. Tra evoluzioni e spettacolari coreografie, ci saranno sbandieratori, musici, danzatori, giullari, tamburini e arcieri. Sei, nello specifico, sono i gruppi di sbandieratori: la Cavalcata dell’Assunta di Fermo, gli Sbandieratori di San Gemini, Sbandieratori e Musici di Arcus Tuder di Todi, Musici e Sbandieratori Città di Giove, Sbandieratori di Gubbio e Sbandieratori di Gualdo Tadino.

E ancora, sono previsti diversi punti ristoro, con taverne, locande e osterie, dove gustare piatti e bevande dal ‘sapore antico’ ma anche tipicità delle varie regioni italiane. Da non perdere il Torneo regionale arco storico, con la partecipazione di sette gruppi. Gran finale con il Corteo dei Cortei che vede la partecipazione di oltre 600 partecipanti.