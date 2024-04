C’è “Tributo d’autore“. Toquinho all’Anfiteatro

Il Tributo Endrigo cresce e diventa Tributo d’Autore. Il 21 luglio all’Anfiteatro romano arriva dal Brasile il mito Toquinho. A darne notizia le associazioni Terni città futura e Argoo aps. "Il Tributo Endrigo si è consolidato negli anni divenendo un evento molto apprezzato dal pubblico, con un richiamo di livello nazionale – sottolineano le due associazioni –. Pur restando legata al nome di Sergio Endrigo e alla sua figura artistica, negli anni la manifestazione ha sempre più assunto la forma di un vero e proprio Festival della canzone d’autore, articolato su più giornate. Da qui nasce la volontà di evolverci verso un festival dal carattere sempre più articolato".

"Vogliamo far diventare Terni, partendo dalla figura di Sergio Endrigo, “capitale” della musica cantautorale – dicono ancora – con momenti di spettacolo e di approfondimento, capaci non solo di celebrarla ma anche promuoverla tra le nuove generazioni. Cominciamo questo nuovo percorso annunciando un concerto di livello internazionale. Il 21 luglio sul palco dall’Anfiteatro Romano di Terni salirà un mito della canzone d’autore internazionale: Toquinho, musicista brasiliano che ebbe modo di collaborare con Sergio Endrigo in un disco, ancora oggi considerato il più grande esempio di fusione tra musica e poesia. Il cantante festeggia i suoi 50 anni di carriera con alcuni concerti in giro per l’Europa e torna in Italia in esclusiva per il nostro festival".

I biglietti per l’evento saranno disponibili da lunedì in prevendita, a breve, sul sito TicketItalia.it, dando l’opportunità di assicurarsi un posto per uno spettacolo memorabile.