C’è “Stazione Capitini“ alla Sala dei Notari

Appuntamento da non perdere venerdì alle 18.30 alla Sala dei Notari con “Stazione Capitini, elementi di una esperienza per la pace”. E’ uno spettacolo di Sandro Mabellini su drammaturgia Gherardo Vitali Rosati che conta sull’interpretazione di apprezzati attori umbri come Stefano Baffetti, Flavia Gramaccioni, Matteo Svolacchia e Francesca Caprai. Con musiche originali di Paolo Benvegnù e scene di “Skizzo“ Francesco Marchetti. La produzione esecutiva è di Bottegart in collaborazione con Occhisulmondo, Spazio Mai e Residenza artistica Cura. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti

"Capitini – dice il regista – è una delle figure più alte della cultura e della politica del Novecento italiano, ma è anche la più “altra”, e proprio per questo ancora poco nota: la sua personalità e la sua attività risultano di immediata comprensione ma di difficile collocazione, anche per chi ha avuto con lui un’assidua frequentazione. E’ stato un coraggioso e originale “libero religioso”".