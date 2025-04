C’è Simona Molinari a San Francesco al Prato

Il pop jazz di Simona Molinari (nella foto) riapre le porte dell’Auditorium San Francesco al Prato con il nuovo appuntamento della stagione “Sanfra“ promossa da Mea Concerti. La cantautrice molto apprezzata nel panorama italiano si esibirà domani alle 21 e regalerà al pubblico un viaggio nelle sue canzoni e la sua musica, dentro i tempi densi della vita: quello dell’innamoramento, quello della passione, quello degli inganni, quello del disincanto, quello dell’amore, quello dell’impegno. Tra i brani, “Egocentrica”, “La Felicità”, “In cerca di te” (sola me ne vò per la città), tratti dalla sua discografia, ma anche “Mr Paganini” di Ella Fitzgerald, “La storia” di De Gregori, “Caruso” di Lucio Dalla.

Il concerto sarà arricchito anche da alcuni brani inclusi nel suo ultimo disco, uscito per la Bmg , “Hasta Siempre Mercedes”, nonché dalla sua versione di “Gracias a la vida”, “Cancion de la simples cosas” (nella versione del disco con la presenza di Paolo Fresu), e “ Nu fil e voce”, brano inedito scritto per la Molinari da Bungaro. Con sette album all’attivo, Simona Molinari duettato con artisti del calibro di Andrea Bocelli, Al Jarreau e Ornella Vanoni, ha cantato nei migliori teatri Italiani e stranieri, dal Bluenote di New York al teatro Estrada di Mosca, ha partecipato a Sanremo due volte in gara e due volte come ospite. Ha anche firmato e interpretato la sigla de “I delitti del Barlume” e la canzone dei titoli di coda dell’ultimo film di Giovanni Veronesi: “Romeo è Giulietta”. Ad aprire il concerto sarà la cantautrice Lisa Manara, i pochi biglietti rimasti sono su TicketItalia.