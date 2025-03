C’è la giornata della donna. Il Comune in campo

ll Comune promuove anche quest’anno, in occasione della giornata internazionale della donna, una serie di iniziative mirate a sensibilizzare la cittadinanza sui temi della parità di genere. Domenica 9 marzo, in collaborazione con la sezione Fidapa, si terrà il conferimento della quarta edizione del premio comunale “Donne in primo piano“, riconoscimento istituito dall’amministrazione per valorizzare le figure femminili tuderti distintesi nei diversi campi per meriti professionali o d’impegno sociale. A essere insignite saranno Francesca Cionco, Marianna Haddad e Giuliana Iachettini, alle quali il riconoscimento verrà consegnato da Elena Baglioni, Alessia Marta e Raffaella Pagliochini, rispettivamente assessori al bilancio, alla cultura e alla pari opportunità della Giunta Ruggiano. La consegna avverrà a partire dalle 18 al Ridotto del Teatro comunale, dove è in programma un concerto di Umbria Ensemble dedicato a composizioni di autrici non assurte a celebrità proprio in quanto donne. “L’altra Metà del Cielo. Musica di Donne tra Ottocento e Novecento“. Sabato 8 marzo, invece, a cura del Rotary Club, presso la Sala Vetrata dei Palazzi comunali, si terrà l’incontro “Donne Invisibili“, occasione per riflettere sul ruolo della donna nella società contemporanea, dando voce a quelle figure che, pur essendo fondamentali, spesso restano nell’ombra. L’incontro vedrà un dibattito tra Benedetta Tintillini, responsabile del web magazine Umbria e Cultura, Maria Elena Ruggiano, autrice del volume “Donne invisibili“, e la pittrice Adele Lo Feudo.

s.f.