C’è la Festa dell’educazione. I ragazzi al centro degli eventi

GUALDO TADINO - Lo “Spring.edu-Fest“, la festa dell’educazione per i ragazzi e le ragazze della fascia appenninica umbra, promossa dal progetto P-Tree, sostenuto da “Con i Bambini“ e guidato dall’associazione “Educare alla Vita Buona“, vedrà tante iniziative a maggio e giugno a Gualdo Tadino, Nocera Umbra e nei comuni nord, cioè Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro e Scheggia-Pascelupo. "Con questo evento- dicono gli organizzatori – si conclude, almeno formalmente, il progetto P-Tree, che da due anni ha movimentato il panorama culturale ed educativo della zona, con risultati molto positivi". Sono stati avviati i tavoli per i patti educativi in ciascuno dei territori, sperimentando collaborazione e condivisione. Alcuni appuntamenti di maggio: venerdì 2, alle 19.30, c’è l’apertura con aperitivo e lezione/spettacolo teatrale con Marco Bisciaio e il concerto “Sensational Vibes, silent party“ con tre band. Giovedì 8, escursione a Capodacqua per i ragazzi delle terze medie col Cai, con focus su sicurezza, flora e fauna; alle 11.45 gli studenti del Casimiri dialogano con Roberto Contu sulla letteratura della Resistenza; lunedì 12, alle 11.45, al teatro c’è “Memoria per il futuro“: gli studenti del Casimiri dialogano con Giovanni Bachelet; venerdì 16 maggio, al teatro, “Le verità di Pinocchio“, cortometraggio realizzato dai bambini delle quarte del Comprensivo. Si andrà avanti sino al 7 giugno con tante iniziative.

Alberto Cecconi