C’è la Festa degli Statuti. Fossato di Vico è pronto

FOSSATO DI VICO - Tutto pronto per la Festa degli Statuti. Che vedrà il bellissimo borgo medievale animato da personaggi e iniziative che ne accrescono le attrattive. Si rievoca la pubblicazione degli Statuti del 13 maggio 1386, atti che regolarono la vita del paese per 5 secoli. Si inizia domani alle 19 con la cena medievale nelle ex Carceri; alle 21 la "Arenga", alle 21,45 la gara di tiro con l’arco, il Focaraccio, lo spettacolo dei tamburini e l’apertura delle taverne; sabato, dalle 16, antichi mestieri e scene di vita nel Medioevo, spettacoli itineranti degli acrobati del Borgo, della Compagnie del "Barbecocul" e delle "Muse del diavolo", l’area militare cavalleresca, banchi didattici e giochi a cura dell’Accademia Medioevo; alle 21,30 corteo storico, spettacolo "Babele". Domenica, alle 11,15, messa con laudi medievali della Corale Santa Cecilia, il pranzo del portaiolo, rievocazioni e spettacoli; dalle 18 esibizione dei balestrieri Waldum e gara della "Ciurumella"; dalle 21 tamburini e "Publicatio Statutorum" con l’assegnazione del Palio. Sabato e domenica navetta gratis per il centro dai piazzali Bar Ever Green e, su chiamata, dalla Stazione.

A. C.