C’è la data ufficiale. Sabato primo giugno l’evento arcobaleno

Dopo l’esperienza degli ultimi pride che hanno portato in piazza e per le strade del capoluogo oltre 10 mila persone, le associazioni LGBTQIA+ dell’Umbria annunciano la data dell’Umbria Pride 2024, la grande manifestazione regionale per la promozione e la tutela dei diritti delle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans*, asessuali, intersex e queer. La data è stata ufficializzata: la manifestazione arcobaleno si terrà sabato primo giugno e sarà preceduta come da tradizione da una serie di eventi, dibattiti e rassegne.