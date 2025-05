C’è la ’Casa degli animali’. La Lav apre il nuovo rifugio

Ci sarà "La Casa degli animali LAV", il nuovo rifugio in costruzione a Castiglione del Lago, al centro delle attività del Congresso Nazionale 2025 della LAV si terrà quest’anno in Umbria sabato e domenica, nel Palazzo della Provincia a Perugia e anche in loco al Trasimeno."Presenteremo domani la prima parte della nuova Casa degli animali LAV, che accoglie erbivori salvati dall’associazione che verranno gestiti secondo standard internazionali, garantendo loro il pieno rispetto dei bisogni etologici e una vita sicura e lontano da qualsiasi forma di sfruttamento produttivo – dichiara Roberto Bennati, direttore generale LAV, che aggiunge - Questo luogo sarà anche un’importante opportunità per educare le giovani generazioni ad avere un diverso rapporto con gli animali e far conoscere Castiglione del Lago in Italia e in Europa, alimentando lo sviluppo territoriale locale".

Dalle ore 15, con il sindaco di Castiglione, Matteo Burico che taglierà il nastro della prima inaugurazione, i presenti parteciperanno ad una visita guidata della struttura che ospita già nell’area dedicata agli erbivori di razze 36 bovine salvate.

Durante la visita di alcuni primi manufatti negli oltre ottanta ettari, sarà possibile conoscere da vicino le diverse aree in cui è suddiviso il rifugio che comprendono quelle dedicate agli erbivori, ai primati non umani e agli animali esotici. Degli 84 ettari dedicati all’accoglienza e al mantenimento degli animali, 40 sono destinati al pascolo rigenerativo e sostenibile.

In particolare, l’area dedicata agli erbivori fa parte di Rete Natura 2000 che si occupa di selezionare aree destinate alla tutela e conservazione degli habitat di fauna e flora selvatiche.

Una risorsa importantissima per tutto il territorio perugino dunque.

La giornata di domenica sarà invece dedicata alle attività statutarie, con votazioni dei bilanci e approvazioni fondamentali per la vita associativa, durante la quale i soci e le socie LAV definiranno insieme i prossimi obiettivi dell’associazione.