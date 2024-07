C’è il Primo laureato

TERNI C’è un primo laureato per il corso di laurea in “Ottica e Optometria“, il percorso triennale istituito al Polo scientifico didattico di Terni dell’Università di Perugia. E’ stato proclamato dottore Francesco Leonardi, che ha discusso una tesi incentrata sulle moderne spettroscopie ottiche, ottenendo il plauso della commissione composta dal relatore, professor Giovanni Carlotti, dalla professoressa Lucia Comez, dai professori Daniele Fioretto, Stefano Germani, Marco Madami, Maurizio Mattarelli e Vincenzo Nicola Talesa. "Mi congratulo con il dottor Francesco Leonardi per l’importante traguardo raggiunto – afferma il rettore Maurizio Oliviero -, che ci motiva a proseguire con forza il nostro impegno, strutturato e condiviso, per la valorizzazione della sede universitaria di Terni". "Siamo soddisfatti per la raggiunta maturità di questo corso di laurea, voluto dal territorio ternano - aggiunge il professor Stefano Brancorsini, delegato del Rettore per la sede di Terni e le strutture distaccate - . Un percorso formativo nato tre anni fa, grazie alla collaborazione con la Fondazione Carit e all’incessante stimolo del compianto dottor Ulrico Dragoni. Un traguardo che testimonia l’impegno dell’Ateneo nel rispondere alle esigenze del territorio e nel preparare professionisti qualificati per il settore".