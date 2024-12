C’è il nuovo Centro di aggregazione. Un “Mosaico“ di aiuti ai bisognosi

Un luogo nuovo, dedicato ad accogliere la comunità. Servizi ludico ricreativi per minori; orientamento e sostegno al disbrigo di pratiche burocratiche per famiglie; promozione dell’invecchiamento attivo; mediazione culturale: sono questi i principali servizi, gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza, attivati presso il “Mosaico“, il nuovo Centro di aggregazione di Piegaro. Ricavato negli spazi a piano terra della ex scuola elementare del capoluogo, il “Mosaico“ è stato inaugurato sabato dall’amministrazione comunale. Presenti il vicesindaco Michele Bartolini e l’assessora alle politiche sociali Sabrina Vernarecci.

"Uno spazio che mancava a Piegaro - è stato fatto osservare - e che è stato realizzato grazie alla collaborazione del mondo del volontariato". Al nuovo Centro di aggregazione saranno presenti la cooperativa Coralius che si occuperà dei servizi ludico ricreativi per minori, uno sportello di mediazione culturale e supporto agli immigrati gestito da Cidis Onlus, la Croce Rossa per coadiuvare coloro che necessitano di supporto informatico per le pratiche burocratiche e il Csr Quartilio Fratini con attività di socializzazione per anziani. Un progetto che, come spiegato dagli amministratori comunali, insegue lo scopo di un supporto sociale in particolar modo ai soggetti deboli ed a rischio di emarginazione, con il fine di prevenire condizioni di solitudine e isolamento, favorire la socializzazione, l’integrazione e l’accesso ai servizi sociali, sanitari, educativi e formativi. Si tratta di servizi rivolti a tutta la cittadinanza, in particolare alle persone che versano in uno stato di difficoltà, isolamento, solitudine e rischio di marginalizzazione sociale. Ma il “Mosaico" non sarà la sola destinazione d’uso della ex scuola elementare di Piegaro. Il Comune sta infatti mettendo a punto il bando per la gestione della futura Comunità per minori 6-11 anni che sarà collocata al primo piano dello stesso edificio. Intanto come detto già da questa settimana sarà funzionante il nuovo Centro di aggregazione con le seguenti turnazioni: lunedì doposcuola e centro ludico per ragazzi 6-13 anni; martedì attività per anziani; mercoledì è aperto lo sportello per i servizi dedicati agli immigrati; giovedì supporto accesso a piattaforme informatiche.