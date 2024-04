C’è il gruppo Arvedi

Arvedi Ast a Düsseldorf per partecipare all’edizione 2024 di “Wire&Tube“, fiera internazionale dedicata al settore tubi."Proseguono le attività fieristiche di Arvedi Ast che fino al 19 aprile sarà a Düsseldorf per partecipare all’esposizione biennale dedicata alla produzione, all’innovazione e alle applicazioni nel settore tubi – fa sapere la società di viale Brin – . Arvedi Ast è presente all’evento insieme alle altre aziende del Gruppo Arvedi, Acciaieria Arvedi, Centro Siderurgico Industriale, Arvedi Tubi Acciaio, Metalfer Spa, Tubificio di Terni, Ilta Inox e Arinox. In un avveniristico stand di 400 mq, ha preso il via con “Tube” la nuova immagine corporate di Gruppo, caratterizzata dalla livrea blu istituzionale Arvedi e dall’utilizzo del legno per definire lo stand: scelta che sottolinea e rafforza il percorso del Gruppo e delle sue aziende verso la produzione sostenibile dell’acciaio". A Düsseldorf sono oltre trecento gli operatori dell’inossidabile. "Arvedi Ast, in questo contesto – continua l’azienda – , presenta prodotti e soluzioni in acciaio inossidabile, sviluppati appositamente e specificamente per l’industria dei tubi e le sue lavorazioni, per l’automotive e per gli altri segmenti di mercato. “Tube” è una fiera dal carattere fortemente internazionale"